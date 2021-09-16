АВТОВАЗ повысил безопасность LADA Granta

Система курсовой устойчивости ESC стала доступна для автомобилей семейства LADA Granta в большем количестве комплектаций. Ранее ассистент предлагался только для топовой версии Luxe.

Как пишет «Российская газета», ESC можно заказать для LADA Granta в комплектациях Classic, Classic Optima и Comfort с 90-сильным мотором и механической коробкой передач. Доплата за установку электронной системы стабилизации составляет 25 тыс. рублей.

Напомним, ESC предотвращает снос передней оси или занос задней за счет притормаживания колес и снижения тяги мотора. Систему можно отключить, например, чтобы преодолеть препятствие с пробуксовкой, но при достижении скорости свыше 50 км/ч она активируется автоматически, если этого не сделал водитель.

Между тем, АВТОВАЗ с 16 сентября повысил цены на автомобили семейства LADA Granta на 5 тыс. рублей. Таким образом, стоимость этой модели теперь составляет от 550,9 тыс. рублей за седан в базовой комплектации до 798,8 тыс. рублей за универсал в максимальном оснащении, следует из прайс-листа на сайте АВТОВАЗа. Напомним, в прошлый раз АВТОВАЗ переписывал ценники на LADA Granta всего две недели назад, 1 сентября. Тогда прибавка к цене составила 14-22 тыс. рублей и также была увеличена на 2 тыс. рублей доплата за цвет металлик.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», дефицит электронных компонентов на АВТОВАЗе более всего повлиял на производство семейства LADA Granta. В результате по итогам августа продажи этой модели упали на 53% до 5007 автомобилей. Таким образом, LADA Granta, которая традиционно является бестселлером на российском авторынке, выпала из тройки лидеров, заняв четвертую строчку в рейтинге продаж после LADA Vesta, Kia Rio и Hyundai Creta. По итогам восьми месяцев 2021-го LADA Granta сохраняет лидерство в модельном первенстве с показателем 87100 реализованных машин (+21%).

Оценить стоимость владения этим или другим автомобилем можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ