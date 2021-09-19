Продажи автомобилей Kia с пробегом в августе выросли на 3%

Российские дилеры Kia в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «Kia Уверен» по итогам августа реализовали 906 таких машин, что на 3% больше по сравнению с результатом годичной давности. За восемь месяцев 2021 года было реализовано 7080 сертифицированных автомобилей Kia с пробегом (+42%), сообщает пресс-служба Kia. В настоящее время по программе «Kia Уверен» работают 166 официальных дилеров Kia в России.

В рамках программы «Kia Уверен» продаются только автомобили Kia в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера Kia, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Kia