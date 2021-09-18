Volvo ХС60 в августе стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Volvo в августе реализовали 986 автомобилей, что на 20% выше показателя годичной давности. По итогам восьми месяцев 2021 года продажи Volvo составили 6108 машин – на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в августе стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 463 единиц (+36%). Второй результат по объему продаж показал компактный кроссовер ХС40, на котором остановили свой выбор 276 покупателей (рост в 2,3 раза). Замыкает тройку лидеров Volvo полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце была реализована 131 такая машина (-45%).

Стоит также отметить, что компания Volvo Cars вышла на лидирующие позиции по объему продаж подключаемых гибридов (plug-in hybrid) в премиум-сегменте на российском рынке – клиентам был передан 41 автомобиль моделей XC90 Recharge и XC60 Recharge.

Во сколько обходится содержание автомобиля Volvo (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Volvo