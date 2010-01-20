Sollers планирует увеличить продажи в 2010 году как минимум на треть

Общие продажи по группе Sollers на российском рынке в 2009 году были порядка 64 тысяч автомобилей всех брендов, включая грузовики Isuzu. Об этом в интервью Autonews сообщил директор по маркетингу Sollers Валерий Тараканов, добавив, что в наступившем году компания планирует увеличить продажи как минимум на треть.

Кроме того, в прошлом году Sollers поставила более 8 тысяч машин в рамках госзакупок, и в 2010 году также рассчитывает увеличить этот показатель, продолжая переговоры с заказчиками.

«Главные наши продукты в этом сегменте – это УАЗы и FIAT Ducato, традиционными заказчиками которых являются Министерство обороны, МВД, Минздрав, ФМБА и другие государственные структуры, – рассказал В.Тараканов. – Вот сейчас активно будем продвигать Ducato по муниципальным предприятиям, в частности для пассажирского транспорта, а также службам здравоохранения. Мы, например, уже выполнили контракт на поставку 100 автобусов FIAT Ducato для Мосгортранса, которые начали работать на улицах Москвы, и еще 80 будут допоставлены в первом квартале 2010 года».