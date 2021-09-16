Компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5, который пока будет доступен в Северной Америке. В начале следующего года новинка доберется и до европейского рынка.

Как пишет портал Autonews.ru, визуально от предшественника обновленный CX-5 можно отличить по увеличенному воздухозаборнику в переднем бампере, радиаторной решетке с новым узором, модернизированным диодным ходовым огням и другим фонарям сзади. Кроме того, топовые версии кроссовера с более мощным наддувным мотором получили черные декоративные вставки на кузове, а также красные элементы в салоне и сиденья с контрастной прострочкой. Также в отделке интерьера можно использовать кожу Nappa.

Что касается технических изменений, то инженеры перенастроили подвеску, благодаря чему в салоне снизился уровень ощутимых вибраций и шумов. Кроме того, модернизации подвергли 6-ступенчатый «автомат» ради большей отзывчивости и плавности переключений.

Линейка двигателей Mazda CX-5 изменениям не подверглась: кроссовер доступен с 2,5-литровыми атмосферными и турбированными моторами мощностью 190 и 253 л.с. соответственно. При этом в США из семейства модели убрали версии с передним приводом – теперь Mazda CX-5 будет доступна только в модификациях со всеми ведущими колесами.

Предполагается, что нынешний рестайлинг стал последним для Mazda CX-5 нынешнего поколения. Уже в 2022 году ожидается премьера новой генерации этого кроссовера. По предварительным данным, он переедет на заднеприводную архитектуру и благодаря более премиальному имиджу сможет конкурировать с Lexus NX, Audi Q5 и BMW X3.

В России нынешняя Mazda CX-5 доступна с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 л, развивающими 150 и 192 л.с. соответственно. Первый мотор работает как с 6-ступенчатой «механикой», так и с автоматической коробкой такого же диапазона, а второй – только с «автоматом». Стоимость Mazda CX-5 в настоящее время составляет от 1 млн 846 тыс. рублей.

Стоит отметить, что Mazda CX-5 является бессменным бестселлером марки на российском рынке. По итогам восьми месяцев 2021 года в нашей стране было продано 12224 кроссовера этой модели (-3%). В результате Mazda CX-5 вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 на российский рынок. В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей, после чего модель исчезнет из локальной гаммы. В результате российский модельный ряд Mazda сократится с четырех моделей до трех и будет представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Mazda