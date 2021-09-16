Mercedes-Benz готовится к продажам электромобилей в России

Компания Mercedes-Benz планирует начать продажи электромобилей в России. Дилеры штутгарской марки уже начали к этому готовиться: у некоторых крупных шоурумов установлены фирменные зарядные станции.

Как пишет издание «Авторевю», первым ожидается флагманский лифтбек Mercedes-Benz EQS, то есть электрический аналог S-класса. Новинка станет доступна для заказа у российских дилеров уже в середине октября, тогда же появится прайс-лист, а первая партия автомобилей ожидается в самом конце года. На российском рынке будет предложен только полноприводный EQS 580 4Matic (523 л.с.) с аккумуляторной батареей емкостью 107,8 кВт/ч. В Германии такой электромобиль стоит минимум 136 тыс. евро, тогда как за сопоставимый Mercedes-Benz S 580 4Matic (503 л.с.) просят от 126 тыс. евро.

Появится в России и представленный недавно младший седан Mercedes-Benz EQE, то есть аналог традиционного E-класса. Но набор версий для российского рынка пока не обнародован, ведь даже у европейских дилеров EQE ожидается только в середине 2022 года, а до нашей страны он доберется еще позже. По предварительным данным, в Германии базовая версия Mercedes-Benz EQE будет стоить 70 – 75 тысяч евро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mercedes-Benz к концу текущего десятилетия готовится полностью перейти на электрическую тягу везде, где это позволят условия рынка. В ходе этой ускоренной трансформации Mercedes-Benz будет твердо придерживаться своих целей в отношении прибыльности. Согласно этим целям совокупная доля подключаемых гибридов и чисто электрических автомобилей (xEV) в общем объеме продаж должна достичь 50% к 2025 году. Также предполагается рыночный сценарий, согласно которому к концу текущего десятилетия электромобили по большей части заменят собой автомобили с ДВС. Так, к 2022 году во всех сегментах, где представлен бренд Mercedes-Benz, будут предлагаться его аккумуляторные электромобили (BEV). Начиная с 2025 года все новые автомобильные платформы будут исключительно электрическими, а клиенты в случае каждой модели получат возможность выбора ее полностью электрической альтернативы.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mercedes-Benz