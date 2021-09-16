АВТОВАЗ представил обновленный логотип LADA

АВТОВАЗ начал использовать обновленный логотип марки LADA в своих рекламных и информационных материалах. Новую эмблему уже можно увидеть на официальном сайте Lada.ru. При этом в компании подчеркивают, что у нее нет планов по изменению логотипов LADA, устанавливаемых на автомобили или используемых на фасадах дилерских центров. Напомним, предыдущий вариант логотипа с массивной ладьей появился в 2015 году, когда АВТОВАЗ запускал принципиально новые модели Vesta и XRAY.

Как пишет портал Wroom.ru, от прежней версии логотипа новый вариант отличается двухмерностью (он теперь не объемный, а «плоский», монохромный) и слегка измененной формой. Такое решение позволит использовать как темный знак на светлом фоне, так и наоборот.

Стоит отметить, что переход к плоскому дизайну эмблемы в последние годы очень популярен у мировых автопроизводителей. Таким образом обновили свои логотипы, например, марки Renault, Peugeot, Nissan, Volkswagen, Citroen.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

В ближайшие пять лет АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже в следующем году. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. В 2024-м на рынок должен выйти внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. В дальнейшем в линейке АВТОВАЗа впервые появится среднеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: АВТОВАЗ