Под запретом - шторки/сетки на стеклах автомобиля. За них уже можно лишиться прав

Шторки/сетки на стеклах автомобиля, как оказалось, теперь подпадают сразу под несколько запретов, нарушение которых чревато наказаниями со стороны инспекторов ГИБДД. При этом за одно и то же нарушение вас могут наказать по-разному. Правоохранители могут посчитать ваши шторки «покрытием, ограничивающим обзорность», могут отнести к неисправности, при которой запрещено движение, но могут решить, что вы внесли изменения в конструкцию транспортного средства. В лучшем случае - отделаетесь штрафом (500 или 800 рублей - в зависимости от того, по какому пункту нарушений вас решит провести инспектор), в худшем - можно лишиться прав, распрощаться с номерным знаком и вообще выпасть из регистрации.

Как выяснили в ГИБДД корреспонденты Autonews, все дело в том, что собственно шторки и сетки в перечне запретов, при которых нельзя выезжать на дороги, не названы. Раньше инспектора, встретив на дороге автомобиль с задернутыми непрозрачными боковыми шторками, относили их к такому же виду нарушений как тонировочная пленка с пропускной способностью света ниже 70%. И могли поступать соответственно установленной для тонировки шкале наказаний: предупреждение; штраф; более солидный штраф.

Теперь, помимо штрафа, шторки/сетки сразу заставляют снимать или же выписывают предписание с требованием демонтировать их в указанный срок. Не выполнил - и нарушение могут приравнять к «внесению изменений в конструкцию транспортного средства». И здесь уже санкции выглядят серьезнее - 5 тысяч рублей или лишение прав сроком до трех месяцев. За лишением прав последует снятие автомобиля с регистрации. Если уж вам очень дороги занавески на окнах и декоративные сеточки - добро пожаловать в сертификационную лабораторию, где сначала предстоит доказать, что ваше декорирование любимой машины не нарушает нормы общественной безопасности.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценить авто».