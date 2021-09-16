Европейский авторынок в августе продолжил падение

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа снизились на 18,1% и составили 724710 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд, что обусловлено восстановлением продаж с июля 2020-го после локдауна из-за эпидемии коронавируса. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 188 тыс. 886 единиц (+12,7%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за август, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 85433 машины (-12,6%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 49966 автомобилей (+1,1%). Третью строчку занимает BMW, реализовавший 43562 машины (-14,7%). Замыкают пятерку лидеров Audi (40338 шт., -6,2%) и Hyundai (38143 шт., +2,2%).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.