Осенняя волна: 15 брендов подняли цены с начала сентября

Как и ожидалось, с наступлением осени автопроизводители начали массово обновлять прайс-листы на свою продукцию. Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами «Цена Авто», с начала сентября* такие изменения произошли уже у 15 брендов.

Из массовых марок в первую очередь отметим лидеров рынка – российскую LADA и корейскую Kia. У первой на 2 – 4% подорожал весь модельный ряд, у второй – прибавку в 0,4 – 2,0% получили шесть наиболее востребованных моделей.

Еще один отечественный автопроизводитель – УАЗ – поднял стоимость всей продуктовой линейки на 1,5 – 2,8%, причем это относится как к пассажирским, так и к легким коммерческим автомобилям. А вот чешская Skoda ограничилась повышением цен на 2,1 – 3,5% для отдельных моделей – Karoq, Octavia и Rapid.

Среди японских марок ценовые изменения произошли у Suzuki (плюс 0,9 – 1,3% на SX4 и Vitara) и Toyota (плюс 0,9 – 3,4% на 6 моделей), а из «китайцев» прайсы переписали Chery (плюс 1,0 – 1,2% на Tiggo 7 Pro и Tiggo 8), Haval (плюс 0,9 – 1,6% на F7, F7x и Jolion) и Changan (плюс 1,7 – 3,5% на все модели).

В премиальном сегменте рост цен отмечен на Cadillac Escalade (на 3,1 – 4,1%), Chevrolet Tahoe (на 4,0 – 4,1%), Infiniti QX50 (на 1,0 – 1,3%), а также на 10 моделей Lexus (на 0,9 – 6,6% ).

Особняком в этом ряду стоят немецкий Volkswagen и японский Mitsubishi – у этих марок произошло разнонаправленное изменение стоимости. Так, Volkswagen поднял цены на 4 модели (на 1,3 – 3,7% на Polo, Taos, Tiguan и Touareg) и снизил на одну (на 3,8 – 4,2% на Caddy). У Mitsubishi прибавку получили 3 модели (на 0,8 – 4,6% на L200, Outlander и Pajero Sport), а одна стала доступнее (Eclipse Cross на 0,5 – 1,4%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», учитывая сохраняющийся дефицит автомобилей на рынке, цены, скорее всего, продолжат расти, а рынок – падать (в августе его спад составил 17%). Такая ситуация связана с проблемой поставки электронных компонентов, из-за дефицита которых многие производства вынуждены сокращать объемы.

Оперативную информацию о динамике цен, а также актуальную стоимость легковых автомобилей в различных комплектациях, можно найти на сайте «Цена Авто».

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

* За период с 1 по 15 сентября 2021 года