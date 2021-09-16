АВТОВАЗ вновь повысил цены на LADA Granta

АВТОВАЗ с 16 сентября повысил цены на автомобили семейства LADA Granta на 5 тыс. рублей. Таким образом, стоимость этой модели теперь составляет от 550,9 тыс. рублей за седан в базовой комплектации до 798,8 тыс. рублей за универсал в максимальном оснащении, следует из прайс-листа на сайте АВТОВАЗа.

Напомним, в прошлый раз АВТОВАЗ переписывал ценники на LADA Granta всего две недели назад, 1 сентября. Тогда прибавка к цене составила 14-22 тыс. рублей и также была увеличена на 2 тыс. рублей доплата за цвет металлик.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», дефицит электронных компонентов на АВТОВАЗе более всего повлиял на производство семейства LADA Granta. В результате по итогам августа продажи этой модели упали на 53% до 5007 автомобилей. Таким образом, LADA Granta, которая традиционно является бестселлером на российском авторынке, выпала из тройки лидеров, заняв четвертую строчку в рейтинге продаж после LADA Vesta, Kia Rio и Hyundai Creta. По итогам восьми месяцев 2021-го LADA Granta сохраняет лидерство в модельном первенстве с показателем 87100 реализованных машин (+21%).

Между тем, ранее АВТОВАЗ объявил о запуске акции «Гарантия рекомендованной розничной цены». В рамках акции будет выпущено 5000 уникальных сертификатов, которые гарантируют покупателю сохранение рекомендованной розничной цены на новый автомобиль LADA на дату выдачи сертификата при последующей покупке. Напомним, АВТОВАЗ продолжает испытывать серьезный дефицит электроники, из-за которого продолжает работать в режиме «stop&go»: линии запускаются по мере прибытия на завод необходимых компонентов. В свою очередь, дилеры LADA называют сложившуюся ситуацию критической, признавая, что острый дефицит заставляет продавать автомобили с «допами». В некоторых случаях на машину может быть установлено аксессуаров на сумму 150 тыс. рублей и более. В результате цены на самую бюджетную модель АВТОВАЗа – LADA Granta – могут превышать 1 млн рублей.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ