Стенли Рут не исключает дальнейшего падения российского рынка | АВТОСТАТ

Стенли Рут не исключает дальнейшего падения российского рынка

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Партнер консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Стенли Рут предположил на пресс-конференции по автомобильному рынку России два сценария развития в 2010 году. Согласно оптимистичному сценарию, в текущем году в России будет продано примерно 1,6 млн. новых автомобилей, что на 15% выше показателя прошлого года. Пессимистический сценарий предполагает снижение продаж на 5% при общем объеме около 1,3 млн. автомобилей. Напомним, что в 2009 году на российском рынке было реализовано 1,4 млн. легковых автомобилей, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

Источник: АВТОСТАТ
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