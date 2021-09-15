Авито Авто проведет конференцию для дилеров Татарстана

Авторынок Республики Татарстан является крупнейшим в Приволжском федеральном округе и входит в пятерку лидеров среди всех субъектов РФ. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его доля на рынке новых легковых автомобилей превышает 4% от общероссийского объема.

А 16 сентября, в столице республике – Казани – в режиме «офлайн» пройдет конференция для автомобильных дилеров Татарстана, которую организует Авито Авто. В конференции примут участие представители Автотеки, MaxPoster, агентства «АВТОСТАТ», ГК «Автосеть.PФ», ГК «Максимум», «Луидор Эксперт», издательства «Короче, дилер» и CallTouch.

В программе значатся следующие темы:

- свежая аналитика, тренды авторынка в регионе и перспективы отрасли (от агентства «АВТОСТАТ» и других участников);

- выступление владельца ГК «Автосеть.PФ» Руслана Абдулнасырова, кейсы от «Луидор Эксперт» и ГК «Максимум»;

- функционал и инструменты увеличения продаж Авито Авто для бизнеса.