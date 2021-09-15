Российский авторынок в августе занял второе место в Европе

Автомобильный рынок России, который в августе усилил падение, тем не менее остался на втором месте в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 193307 машин (-23%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет вторую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в августе составили 114130 единиц (-17%).

Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 88066 машин (-15%). Четвертый результат показала Великобритания – 68033 автомобиля, что на 22% меньше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за август с 2013 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия, чьи дилеры снизили реализацию на 27,3% до 64689 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в августе сократился на 28,9% и составил 47584 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), снижение регистрационного налога на новые автомобили до конца года пока не смогло поддержать спрос.

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