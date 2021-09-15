Российский авторынок в августе занял второе место в Европе | АВТОСТАТ

Российский авторынок в августе занял второе место в Европе

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Российский авторынок в августе занял второе место в Европе

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Автомобильный рынок России, который в августе усилил падение, тем не менее остался на втором месте в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 193307 машин (-23%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет вторую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в августе составили 114130 единиц (-17%).

Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 88066 машин (-15%). Четвертый результат показала Великобритания – 68033 автомобиля, что на 22% меньше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за август с 2013 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия, чьи дилеры снизили реализацию на 27,3% до 64689 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в августе сократился на 28,9% и составил 47584 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), снижение регистрационного налога на новые автомобили до конца года пока не смогло поддержать спрос.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

Источник: АВТОСТАТ

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