В России вырос срок ожидания автомобилей у дилеров

Срок ожидания новых автомобилей у дилеров в России вырос на месяц-полтора с начала 2021 года, рассказали газете «Ведомости» автодилеры. Это заставляет покупателей брать те модели, которые есть, или идти на рынок машин с пробегом, где выбор тоже невелик.

Время ожидания автомобилей различно как по бренду, так и по моделям внутри каждого бренда, указывает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. «На многие импортные модели, особенно в хороших комплектациях, очередь перешла уже на 2022 год. Автомобили локальной сборки найти проще, но чем дороже комплектация, тем больше вероятность дефицита», – отмечает он.

Как рассказали в пресс-службе «ТрансТехСервис», сейчас количество объемов продаж будет определяться количеством поставок автомобилей. При этом учитывая сохраняющийся дефицит автомобилей на рынке, цены, скорее всего, будут продолжать расти. В связи с нерешенной проблемой электронных компонентов падение рынка может продолжиться в ближайшие несколько месяцев. Со временем производители найдут выход из данной ситуации, и объемы продаж стабилизируются, так как спрос на новые автомобили по-прежнему высок.

По словам директора «Прагматика LADA» в Санкт-Петербурге Игоря Бадера, спрос сейчас превышает предложение и доступность у дилеров в несколько раз. Единственным фактором, влияющим на объемы продаж, будет выступать возможность производства, но уже сейчас можно говорить о том, что до конца года дефицит не спадет.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас можно быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке - на сайте «Цена авто».