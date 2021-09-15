Новый внедорожник Isuzu Mu-X появится в России в 2022 году

Компания Isuzu в первом квартале 2022 года представит на российском рынке новый внедорожник Isuzu Mu-X. Более подробная информация о российских спецификациях новинки будет объявлена дополнительно, сообщает пресс-служба «Исузу Рус». Внедорожник Isuzu Mu-X, построенный на одной платформе с пикапом Isuzu D-Max, получил новую раму и силовую линию, продвинутую систему полного привода, а также пакет инновационных решений в области безопасности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Исузу Рус» в рамках Международной выставки Comtrans’21 представила экстремальную версию пикапа Isuzu D-Max Arctic Trucks. Новинка обладает улучшенными относительно базовых моделей габаритными и опорными характеристиками проходимости, такими как углы свеса и переката, ширина колеи, дорожный просвет, давление на грунт.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Isuzu