В каких российских регионах больше всего мотоциклов?

Самый крупный парк мототехники сосредоточен в Краснодарском крае, выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». На середину 2021 года здесь зарегистрировано 112,3 тыс. мотоциклов, что составляет 5% от их общего количества в стране.

На втором месте данного рейтинга находится Приморский край (98,8 тыс. шт.), доля которого в общем объеме равна 4,3%. Далее, с практически равными показателями, следуют Башкортостан и Саратовская область (95,7 тыс. и 95,4 тыс. шт. соответственно), имеющие долю по 4,2%. Москва в этом рейтинге только на пятом месте – ее мотопарк составил 88 тыс. экземпляров (доля – 3,9%).

Кроме перечисленных, в ТОП-10 субъектов РФ с наибольшим количеством мототехники также попадают: Тульская область (81,6 тыс. шт.), Свердловская область (79,7 тыс. шт.), Нижегородская область (70,6 тыс. шт.), Кировская область (67,7 тыс. шт.), а замыкает десятку региональных мотопарков-лидеров Московская область (67,3 тыс. шт.). В каждом из оставшихся регионов числится менее 60 тыс. мотоциклов, а их доля составляет менее 3%.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего в России на середину года насчитывалось около 2,3 млн единиц мототехники. О марочной и модельной структурах этого парка можно узнать здесь.

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Фото: Avito