Для регистрации автомобиля в ГИБДД добавят новый документ

При регистрации в ГИБДД подержанного автомобиля старше четырех лет потребуется диагностическая карта. Такое нововведение содержится в опубликованном законопроекте о техосмотре, который 14 сентября внесла в Госдуму «Единая Россия».

Как пишет портал Autonews.ru, законопроект призван отменить обязательный техосмотр для всего частныхлегковых машин и мотоциклов и перевести его на добровольную основу. Ожидается, что законопроект быстро примут в новом созыве Госдумы и он вступит в силу до конца текущего года. В таком случае прохождение процедуры станет необходимо только для автомобилей и мотоциклов старше четырех лет и только при постановке на учет и замене основных агрегатов и внесении изменений в конструкцию.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45,17 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76,3% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Кроме того, в России насчитывается еще 2,28 млн мотоциклов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России с 22 августа вступил в силу закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра и получение диагностической карты для заключения договора ОСАГО. Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО – зависимость его приобретения от факта прохождения автовладельцем техосмотра, что повысит доступность обязательной «автогражданки». Стоит при этом отметить, что в случае, если ДТП произошло по причине технической неисправности автомобиля виновника аварии, и у виновника будет отсутствовать действующая диагностическая карта, к нему может быть применен регресс со стороны страховой компании.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

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