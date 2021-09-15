Раскрыты подробности о новом поколении Renault Duster

Renault Duster третьего поколения и новый кроссовер Dacia Bigster будут построены на модульной платформе CMF-B, которая также ляжет в основу будущих моделей LADA. По предварительным данным, новый Dacia Duster будет представлен в 2024 году, а Bigster появится в первой половине 2025 года, пишет портал Motor.ru.

Как рассказал румынскому изданию AutoExpert генеральный директор бизнес-подразделения Dacia-LADA Дени ле Вот, Bigster будет крупнее Duster: его длина составит около 4,6 метра против 4,3 метра у актуального «Дастера». Позиционироваться модели будут по-разному: Duster уготована роль полноприводного внедорожника, а Bigster будет в большей степени кроссовером – просторным автомобилем с высокой посадкой, достаточно комфортным для долгих путешествий. Кроме того, дизайн Bigster будет «крутым», как выразился Дени ле Вот, чтобы заинтересовать покупателей в Германии. Изображения автомобиля он не продемонстрировал, однако заверил, что облик нового Duster уже в работе.

Также топ-менеджер заявил, что планируется разработать шесть вариаций Duster для разных рынков (речь идет об адаптации автомобиля к условиям конкретных стран), производство которых наладят на четырех заводах. При этом проект считается румынским, и его будет курировать Renault Technologie Roumanie (RTR), но с привлечением зарубежных специалистов, в том числе и из России. Всего в проекте примут участие 4 тыс. инженеров и 2,7 тыс. специалистов в других областях.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

В ближайшие пять лет АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже в следующем году. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. В 2024-м на рынок должен выйти внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. В дальнейшем в линейке АВТОВАЗа впервые появится среднеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Между тем, директором по дизайну Dacia-LADA с 1 сентября нынешнего года стал Майлз Нюрнбергер, который будет подчиняться Лоуренсу ван ден Акеру, отвечающему за дизайн в Renault Group. На новом посту Майлз Нюрнбергер заменит 53-летнего испанца Алехандро Месонеро-Романоса, который перешел в Dacia-LADA только в апреле нынешнего года, но затем возглавил подразделение по дизайну Alfa Romeo. На посту директора по дизайну Dacia Майлз Нюрнбергер займется адаптацией концепта Dacia Bigster – серийный внедорожник запланирован к запуску в 2025 году. Также Нюрнбергер, возможно, примет участие в редизайне нового поколения LADA Niva, внешность которого будет основана на прототипе LADA Niva Vision. По крайней мере, именно у него теперь будет утверждать внешность будущих моделей LADA главный дизайнер АВТОВАЗа француз Жан-Филипп Салар, пришедший на смену британцу Стиву Маттину.

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Фото: Renault