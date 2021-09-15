«Группа ГАЗ» представила новый городской автобус «Валдай City»

«Группа ГАЗ» в рамках прошедшей недавно Международной выставки Comtrans 2021 представила городской автобус «Валдай City», адаптированный для перевозки маломобильных пассажиров. Новая модель расширяет линейку техники Павловского автобусного завода, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Городской автобус «Валдай City» малого класса для городских и пригородных перевозок рассчитан на транспортировку 32 человек, включая 21 посадочное место. При этом небольшие габариты и малый радиус разворота, который составляет всего 7,1 м, обеспечивают машине отличную маневренность.

Широкий дверной проем и механическая аппарель позволяют беспрепятственно попадать в салон маломобильным пассажирам и людям с габаритным багажом даже в условиях отсутствия оборудованных остановок. Пневматическая подвеска обеспечивает мягкость и плавность хода на дорогах с любым типом покрытия, а также возможность дополнительного понижения уровня пола для более удобного входа и выхода (система «книлинг»). Просторная накопительная площадка позволяет свободно размещать на ней инвалидную и детскую коляску одновременно. Эргономичные антивандальные кресла с мягкими вставками создают дополнительный комфорт во время поездки. Широкий центральный проход и высокий потолок облегчают передвижение пасссажиров по салону. Для дополнительной защиты здоровья пассажиров в периоды всплеска вирусных заболеваний «Валдай City» оборудован системами очистки воздуха и санитайзерами.

Автобус оснащен дизельным двигателем Cummins мощностью 149 л.с. Тормозная система с дисковыми механизмами, функции ABS и ASR повышают уровень безопасности и облегчают управление автомобилем в сложных погодных условиях.

Полноценное багажное отделение, расположенное в заднем свесе, позволяет использовать автобус для пригородных перевозок. Сидения и поручни в салоне крепятся к боковинам кузова, что позволяет обеспечить широкие проходы между рядами сидений, а также облегчает мойку салона. Место водителя отделено от пассажиров перегородкой, при этом сохраняется возможность полностью контролировать процесс посадки/высадки.

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Фото: Группа ГАЗ