Mercedes-Benz представил электрический внедорожник G-Класс

Компания Mercedes-Benz представила концепт-кара EQG, который является предсерийной версией полностью электрического внедорожника G-Класс.

Концептуальный электромобиль перенимает у G-Класса угловатый силуэт с его фирменными элементами дизайна, сообщает пресс-служба штутгартской марки. Полосы подсветки визуально выделяют прочные защитные молдинги на кузове. Разделительная кромка эффектной двухцветной окраски кузова – сверху в глянцевом черном, снизу в глянцевом серебристом цвете Alu Beam – проходит в области передней части кузова непосредственно под «накладным» капотом. Спереди концепт-кар EQG кажется знакомым, не в последнюю очередь, благодаря характерным круглым фарам головного освещения. Вместо решетки радиатора, как в версиях с традиционным типом двигателя, в этой полностью электрической модели применяется сплошная облицовка радиатора глубокого черного цвета, на которой размещена трехлучевая звезда с подсветкой и 3D-эффектом.

В качестве колесных дисков для концепт-кара EQG будут поставляться 22-дюймовые легкосплавные диски из отполированного алюминия в эксклюзивном дизайне. Вместо традиционного кожуха для запасного колеса на задней двери располагается запираемый ящик с акцентами из белой подсветки, напоминающий своим обликом настенное устройство ускоренной зарядки (Wallbox). В нем можно разместить, например, для удобной доступности зарядный кабель.

Еще одной ключевой особенностью внешнего дизайна является плоский багажник на крыше, выполненный в глянцевом черном цвете. Белая светодиодная планка, интегрированная в переднюю кромку багажника на крыше, служит современной интерпретацией фары-искателя. Еще одна светодиодная планка, но красного цвета придает багажнику на крыше завершенность сзади.

Концепт-кар EQG оснащается независимой передней подвеской и жестким мостом сзади, разработанным заново ради интеграции электрического привода. Он обладает четырьмя расположенными вблизи колес и индивидуально управляемыми электродвигателями в сочетании с переключаемой коробкой передач, благодаря которой концепт-кар EQG можно переводить в «Режим понижающей передачи».

Стоит также отметить, что аккумуляторные батареи, интегрированные в раму лестничного типа, обеспечивают низкий центр тяжести. Кроме того, поскольку электродвигатели практически с первого же оборота выдают максимум крутящего момента, то полностью электрический внедорожник – такой как концепт-кар EQG или последующая серийная модель – отличается огромной силой тяги и ее контролируемостью, что также станет преимуществом на крутых уклонах и спусках.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Mercedes-Benz