Запрет приезжать на СТО со своими запчастями: благо или навязанная нам необходимость?

В последние годы в автомобильном мире возникла дискуссия, связанная с запретом в ряде СТО приезжать на сервис со своими запчастями и расходниками. Мнения разделились. Профессионалы говорят о безопасности и экономических схемах, маркетологи и экономисты - о снижении покупательской способности и желании клиентов сэкономить на запчастях...

В рамках конференции «Автосервис - 2021: сервис, запчасти, оборудование», которая проходит сегодня в онлайн-формате, организаторы - специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» - решили подробнее остановиться на теме запчастей и провели мини-опрос на злободневную тему. Покупка запчастей в автосервисе - что это, благо или навязанная нам жесткая необходимость? Стоит ли клиенту сражаться за право приезда в сервис со своими маслами и запчастями? Вот краткая версия блиц-интервью.

Данил Соловьев (FIT SERVICE):

- Думаю, на этом рынке все участники будут вести себя по-разному. Большинство сервисов постепенно придет к отказу от приездов к мастеру со своими запчастями.

Владислав Рыдаев (Прагматика):

- Не уверен, что у таких клиентов получается сильно экономить, но таковые клиенты есть. Однако стоит помнить, что желание сэкономить рождает дополнительные риски.

Виталий Новиков (Euro Auto):

- Я думаю, это вопрос уважения. Человек, который привез на ремонт машину, но не дает мастеру заработать на запчастях, отдавая этот заработок другому продавцу, таким образом выражает неуважение к мастеру. По большому счету - это все равно, что придти в ресторан пообедать со своим хлебом и водой, и еще посуду с собой принести.

Алексей Подщеколдин (БН-Моторс):

- В Европе уже давно исчезли магазины запчастей, у них нет такой концепции: «Автосервис без запчастей». Думаю, мы тоже все к этому придем. Мы же не ходим к зубному со своими пломбами.

Александр Пахомов (Дилижанс):

- На самом деле экономика процесса у всех одна, и за это надо бороться. И речь идет о доверии. Нормальный клиент говорит: «Вы эксперты - мы вам доверяем».

Ольга Селезнева (Волин):

- Ни один потребитель не способен отследить поставку запчастей так, как это делаем мы, сервисы, работая напрямую с производителем. Покупая запчасти у случайных продавцов, потребитель остается незащищенным.

Роман Гуляев (Правильный автобизнес):

- Я сегодня учу сервисы, как надо объяснять клиентам преимущества приобретения запчастей и расходников в сервисных центрах. В конце концов, можно ведь простую памятку для клиентов повесить на видное место, с перечнем 10 - 15 пунктов - почему правильнее делать именно так. К сожалению, на рынке есть оптовики, есть Е-коммерция, также предлагающих запчасти, и на конкуренцию глупо жаловаться. Это все равно, что жаловаться на погоду - надо учиться с этим жить.

Андрей Романов (Win Auto):

- У нас не больше 10% клиентов, которые приезжают со своими запчастями. Но в этом почти нет логики. Во-первых, это вряд ли получается дешевле. Стандартная наценка на запчасть в сервисе составляет в среднем 50 - 60%. Ну, поездит клиент по магазинам и найдет деталь с 30%-ной наценкой, но он потратит кучу времени и сил. При этом, конечно, сервис должен заниматься снижением показателей по наценке и показывать выгоды клиентам. В итоге все упирается в доверие.

Хотите услышать мнение этих и других экспертов по другим вопросам автосервиса? Присоединяйтесь к онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование». Прямая трансляция доступна на канале Автостат ТВ.