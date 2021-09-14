В России выпущено 300 тысяч кроссоверов Volkswagen Tiguan

Калужский завод «Фольксваген Груп Рус» выпустил 300-тысячный кроссовер Volkswagen Tiguan с момента начала производство этой модели по полному циклу в октябре 2009 года. Юбилейным стал автомобиль в комплектации Status белого цвета Pure, оснащенный двигателем 1.4 л мощностью 150 л.с. в сочетании с полным приводом 4Motion, сообщает пресс-служба немецкой марки. Как отмечается, с момента выхода на рынок Tiguan стал одним из бестселлеров Volkswagen в России и одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте.

Напомним, в настоящее время Volkswagen Tiguan доступен на российском рынке в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive, спортивный R-Line, а также в специальной версии Urban Sport. Стоимость модели составляет от 1 млн 999 тыс. 900 рублей. Кроссовер предлагается с несколькимибензиновыми двигателями на выбор: 125 л.с., 150 л.с., а также 180 л.с. и 220 л.с. 125-сильный мотор сочетается с 6-ступенчатой МКП и передним приводом. Двигатель мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-АКП может быть оснащен передним или полным приводом 4Motion. Силовые агрегаты мощностью 180 и 220 л.с. идут в паре с 7-АКП и полным приводом 4Motion.

В оснащение Volkswagen Tiguan входят широкий набор ассистентов водителя IQ.Drive (ассистент движения по полосе Lane Assist, система мониторинга слепых зон Side Assist, ассистент парковки Park Assist, система кругового обзора Area View), а также набор систем безопасности (система контроля дистанции спереди Front Assist, предлагающаяся уже в базовой комплектации, система проактивной защиты пассажиров PreSafe, до 10 подушек безопасности, включая коленные подушки безопасности спереди и боковые подушки безопасности сзади). Стоит также отметить полный набор «зимних» опций (подогревы передних и задних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса).

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Фото: Volkswagen