Предпочтения клиентов автосервиса продолжают меняться

В рамках конференции по автосервису, которая открылась сегодня и продолжает свою работу в онлайн-режиме в настоящий момент («Автосервис-2021: сервис, запчасти, оборудование»), ее организаторы - специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» - озвучили интересные результаты онлайн-опросов по сервисным предпочтениям российских автовладельцев.

Подобные опросы агентство проводит совместно с Авто Mail.ru. Их данные ярко демонстрируют изменение некоторых трендов на рынке автосервисных услуг. Опросы проводятся партнерами уже не один год, и, сравнивая результаты, маркетологи получают ясную картинку происходящих изменений.

В частноcти, Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ», озвучила в ходе конференци много интересных цифр и фактов, некоторые из которых мы готовы привести для наглядности.

- Число владельцев, обслуживающих гарантийные автомобили у официальных дилеров, за последние пару лет хоть и незначительно, но снизилось (с 87% до 83%). В 2018 году более 87% автовладельцев обслуживали гарантийные автомобили у официальных дилеров, в 2019 - 2020 годах - около 83%.

- По окончании гарантии только 50% автовладельцев сказали, что останутся на обслуживании у официального дилера. Но, справедливости ради, два года назад эта цифра была меньше.

- Среди аргументов за то, чтобы остаться у «официалов» автовладельцы назвали: ведение сервисной истории автомобиля, наличие гарантии, официальное оформление работ, больше доверия по расходникам и запчастям. В минус же потребители отнесли: завышенную стоимость по сравнению с независимыми СТО и механиками-частниками, низкое качество работ и обман со стороны дилера (кто-то столкнулся), низкая компетентность мастеров и ряд других.

- Удовлетворенность обслуживанием в дилерском центре и у независимых СТО находится на сопоставимом уровне по целому ряду параметров, но вот стоимость работ и стоимость запчастей - в этом «официалы» проигрывают.

- При выборе независимой СТО меньшую значимость стали приобретать такие факторы, как удобное расположение, рекомендации друзей и сетевая принадлежность. При этом большее значение получили: запись на ТО в приемлемые сроки, имидж СТО в городе, удобный подъезд/парковка.

- Автовладельцы стали больше экономить на обслуживании и ремонте автомобилей. Так, 35% участников августовского опроса потвердили это: многие стали покупать более дешевые расходники, сократили число заездов на техосмотры, отложили ремонты кузовной части или отказались от этого вовсе и пр.

- Автовладельцы стали меньше пользоваться автомобилями (повлияла удаленка), но стали больше ездить в дальние поезки. К такому выводу пришли специалисты, оценивая географию заездов на СТО.

Программа конференции «Автосервис-2021: сервис, запчасти, оборудование» достаточно обширная, впереди еще масса выступлений интересных специалистов. Вы еще можете успеть зарегистрироваться для бесплатного или платного онлайн-участия здесь.