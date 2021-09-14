Mercedes-Benz представил новый электрический спортседан EQE

Бренд Mercedes-EQ представил новый спортивный седан бизнес-класса EQE – следующую модель после дебюта седана класса «люкс» EQS, созданную на электрической архитектуре, специально разработанной для электромобилей. Новинка предлагает все ключевые преимущества автомобиля EQS в немного более компактном варианте, сообщает пресс-служба Mercedes-Benz.

К моменту выхода на рынок линейка моделей будет состоять поначалу из двух вариантов – EQE 350 (расход электроэнергии согласно WLTP: 19,3-15,7 кВт/ч на 100 км) мощностью 215 кВт, а также еще одной модели. В планах выпуск вариантов Performance мощностью около 500 кВт. Производство EQE будет осуществляться в двух точках глобальной производственной сети подразделения Mercedes-Benz Cars – на заводе Mercedes-Benz в Бремене для мирового рынка и на германо-китайском совместном предприятии BBAC в Пекине для местного рынка.

В отличие от седана класса «люкс» EQS автомобиль EQE имеет еще более строго очерченные формы, чуть более короткую колесную базу, более короткие свесы и сильнее зауженные боковины кузова. При короткой передней части кузова и при коротких свесах задняя часть кузова формирует динамичный акцент с помощью резкой накладки в виде спойлера. Колеса с дисками размером от 19 до 21 дюйма, установленные заподлицо с колесными арками, в сочетании с выразительной «мускулистой» «плечевой» зоной придают автомобилю EQE атлетичный характер.

По внешним габаритам (длина/ширина/высота: 4946/1961/1512 мм) EQE сопоставим с автомобилем CLS. Как и у последнего, у него также применяется неподвижное заднее стекло и крышка багажника. Внутренние габариты даже значительно превосходят таковые у нынешнего Е-Класса (тип 213), например, ширина на уровне плеч на передних сиденьях увеличилась на 27 мм, а длина салона – на 80 мм.

Что касается интерьера, при заказе предлагаемого в качестве опции дисплея MBUX Hyperscreen вся приборная панель превращается в единый широкоформатный экран. Свою зону индикации и управления формирует для водителя OLED-дисплей с диагональю 12,3 дюйма. В Европе переднему пассажиру во время движения разрешается смотреть динамический контент, как например, видео, ТВ-программы или Интернет.

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Фото: Mercedes-Benz