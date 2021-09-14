Мировой авторынок в августе усилил падение

Мировой авторынок в августе снизился на 10,9% до 5 млн 833 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 54 млн 479 тыс. единиц (+17,7%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 1 млн 814 тыс. машин, на 14,5% ниже показателя годичной давности. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд, что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, а также распространением нового штамма COVID-19 «дельта» в Азии. В Америке было реализовано 1 млн 087 тыс. автомобилей – на 17,6% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в августе снизились на 20,5% до 722,5 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 308,6 тыс. единиц (-7,5%). В Южной Америке местные дилеры продали 187,3 тыс. автомобилей, что на 7,6% меньше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (316,2 тыс. шт., -1,8%), Канаду (148 тыс. шт., -12,1%) и Корею (127,6 тыс. шт., -4,2%).

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