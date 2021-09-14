КАМАЗ представил грузовик поколения К6

КАМАЗ в рамках прошедшей Международной выставки Comtrans 2021 представил грузовик поколения К6 – КАМАЗ-54907 (Континент).

Как сообщает пресс-служба вавтопроизводителя, КАМАЗ-54907 (Континент) – это тягач совершенно нового типа. При его разработке инженеры компании были нацелены на создание абсолютно нового грузовика, который восполнит потребности отрасли дальнемагистральных грузоперевозок. Среди технических решений стоит отметить гибридный мотор, работающий как на дизтопливе, так и на электричестве. Расход дизельного топлива – около 25 л на 100 км, что на 17% меньше, чем у предыдущей модели КАМАЗ-54901. Грузовик имеет третью степень автономности: он в состоянии сам двигаться по прямой, перестраиваться, останавливаться перед препятствиями, поддерживать заданный скоростной режим при движении в колонне.

Боковые зеркала заменены камерами: они передают видеоданные на мониторы, которые установлены на передних стойках внутри кабины. Обтекателями закрыт весь грузовик – ими прикрыты боковины, верхняя часть рамы и задний свес, за счет чего достигнут высокий уровень аэродинамики машины. Передняя оптика – самого современного поколения, матричная. Такие фары освещают дорогу на сотни метров вперед, не ослепляя водителей встречных автомобилей. Задние фонари – светодиодные, отличаются привлекательным дизайном.

В кабине установлено только одно кресло – для водителя. Кресло с постоянно активной электромагнитной подвеской позволяет гасить 90% вибрации. Поэтому нагрузка на позвоночник водителя – минимальная. В комфортабельном и оптимальном для жизни салоне – холодильник, мультиварка, умывальник и сейф.

Установлены две камеры, которые предназначены для того, чтобы оценивать состояние водителя, сигнализировать о повышенной усталости, опасном вождении. В рулевое колесо по центру встроен дисплей, с помощью которого можно управлять навигацией, принимать телефонные звонки. Установленный над водительским сиденьем бесконтактный алкотестер препятствует запуску двигателя, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: КАМАЗ