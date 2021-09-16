Японский авторынок в августе продолжил расти

Японский авторынок в августе увеличился на 3,7% до 175530 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за восемь месяцев 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 699 тыс. 509 машин (+7,9%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 4,5% до 91592 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 20456 машин (+6,8%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 17365 автомобилей (+28,3%).

Найти эти (и другие) автомобили можно и на российском рынке - в салонах проверенных дилеров.