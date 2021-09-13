Средний чек дилера от услуг сервиса вырос на 7%

У официальных дилеров в России наблюдается увеличение среднего чека от услуг сервиса. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование», которая состоится 14 сентября (подробности – здесь).

Так, по данным агентства, средний чек одного дилерского центра (на техническом обслуживании и ремонте автомобилей) в 2020 году составил почти 7 тысяч рублей. При этом в 2019 году данный показатель был на 7% меньше – чуть более 6,5 тысячи рублей.

Также стоит отметить, что в массовом сегменте средний чек дилеров от услуг сервиса за год вырос на 11% – до 5,5 тысячи рублей. А вот в премиум-сегменте только на 3% – до 11,5 тысячи рублей.

О том, почему растет средний чек официальных дилеров, можно будет узнать в ходе онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование», зарегистрироваться на участие в которой можно по ссылке.

Фото: РОЛЬФ