LADA Vesta получила новую мультимедийную систему EnjoY

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA Vesta с новой мультимедийной системой EnjoY. Она доступна опционально в автомобилях флагманского семейства LADA (кроме модели Vesta Sport), начиная с комплектации «Комфорт» в рамках пакета Winter EnjoY по цене от 897,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Новый вариант мультимедийной системы сохранил все основные преимущества представленной ранее старшей модели интеллектуальной системы LADA EnjoY Pro: к примеру, поддержку проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto, 3D звук от ARKAMYS, настроенный с учетом архитектуры салона Vesta и возможностью тонких настроек, интегрированную камеру заднего вида c динамическими и статическими линиями, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума, а также возможность дистанционного управления на руле. Система EnjoY оснащена 7-дюймовым экраном с современной IPS матрицей, делающей изображение ярким под любым углом обзора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 74136 машин, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta). На сегодняшний день стоимость седана LADA Vesta составляет от 783,9 тыс. рублей, универсала Vesta SW – от 880,9 тыс. рублей.

В настоящее время завод «LADA Ижевск» готовится к запуску производства обновленной LADA Vesta с приставкой FL. Ожидается, что в салоны дилеров обновленная LADA Vesta поступит в течение 2022 года. Между тем, в перспективе АВТОВАЗ откажется от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не может обеспечить модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля.

Во сколько обходится содержание LADA Vesta (и не только) – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ