Haval установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Haval в августе реализовали 2373 автомобиля, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2021 года в России было продано 21540 кроссоверов и внедорожников Haval (рост в 2,1 раза), что стало рекордным показателем с момента появления марки в нашей стране. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в августе остается новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 694 проданных автомобиля. В связи с постоянно растущим спросом завод Haval в Тульской области наращивает производство модели Jolion. На втором месте по популярности идет кроссовер Haval F7, чья реализация снизилась на 13% и составила 655 машин. Замыкает тройку лидеров купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 486 владельцев (-7%).

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank 300, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Haval