Автомобили, на которых ездят россияне: ТОП-10 моделей

Пятая часть всех легковых автомобилей в нашей стране приходится на десять моделей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». При этом, как уже отмечалось ранее, на середину года их было зарегистрировано в общей сложности чуть более 45 млн единиц.

Возглавляет модельный рейтинг автопарка России седан LADA 2107 – таких машин насчитывается 1,6 млн экземпляров. На втором месте находится еще один вазовский седан – LADA 2106 (1,2 млн шт.). На третьем – 3-дверный внедорожник LADA 4x4 (1 млн шт.). Кстати, из этих трех «лад» только 4х4 является действующей моделью. Она до сих пор производится на АВТОВАЗе, но уже под своим родным именем – Niva (с приставкой Legend). Сегодня этот полноприводный автомобиль, оснащаемый мотором 1,7 л (83 л.с.) и 5-ступенчатой МКП, предлагается от 649 900 рублей.

Самой популярной иномаркой в российском парке является корейская Kia Rio, результат которой составил 967 тыс. единиц (с учетом версий X-Line и X). Следом за ней идет еще один «кореец» – Hyundai Solaris (873 тыс. шт.). Отметим, что обе модели в настоящее время комплектуются моторами объемом 1,4 или 1,6 л (мощностью 100 и 123 л.с. соответственно), которые работают в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической КП. Их минимальная стоимость составляет 924 900 (Kia Rio) и 890 000 (Hyundai Solaris) рублей.

С 6-го по 8-е места в рейтинге снова занимают «лады», уже снятые с конвейера: седан LADA 2110 (823 тыс. шт.), хэтчбек LADA 2114 (781 тыс. шт.), хэтчбек LADA 2109 (774 тыс. шт.). На девятой позиции – американский Ford Focus (758 тыс. шт.), который покинул российский рынок. Замыкает десятку моделей-лидеров автопарка России седан Renault Logan (756 тыс. шт., с учетом версии Stepway). Сегодня эту французскую модель можно купить за сумму от 718 тыс. рублей.