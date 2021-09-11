Сколько зарабатывают дилеры на техобслуживании и ремонте?

Выручка от технического обслуживания и ремонта автомобилей в расчете на один дилерский центр по итогам 2020 года составила 53 млн рублей, что на 2,2% меньше, чем в 2019-м. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование», которая состоится 14 сентября (подробности – здесь).

Эксперты также отмечают, что в премиальном сегменте выручка заметно выше. Так, по данным агентства, в прошлом году 1 ДЦ премиум-бренда на техобслуживании и ремонте автомобилей в среднем зарабатывал 81 млн рублей. Это на 1,7% меньше, в 2019 году.

Что касается массового сегмента, то здесь выручка от ТО и ремонта у одного официального дилера за 2020 год составила 44 млн рублей – на 1,2% ниже результата годичной давности.

О том, почему дилеры стали меньше зарабатывать на техническом обслуживании и ремонте автомобилей, можно будет узнать в ходе онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование», зарегистрироваться на участие в которой можно по ссылке.



Фото: Бизнес Кар