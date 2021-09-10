Представлен внедорожник EXEED VX для России | АВТОСТАТ

Представлен внедорожник EXEED VX для России

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Представлен внедорожник EXEED VX для России

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Премиальная марка EXEED представила экстерьер флагманского внедорожника VX, который до конца 2021 года появится на российском рынке. Информация о силовых агрегатах, оснащении и ценовой политике новинки будет представлена позже, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Внешний вид EXEED VX отличают внушительная решетка радиатора, светодиодная оптика, внутренний дизайн которой выполнен в виде кристаллизованных капелек воды, а также большие 20-дюймовые двухцветные литые диски с премиальным дизайном. Стоит также отметить функцию статического освещения поворотов, реализованную с помощью противотуманных LED-фар, которая автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом.

Полноразмерный внедорожник VX построен на передовой модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компанией Benteler. Габариты автомобиля составляют 4970×1940×1788 мм, колесная база достигает 2900 мм. Клиренс равен 200 мм, угол въезда – 18°, угол съезда – 20°. Внедорожник оснащен независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной независимой подвеской сзади. Объем багажного отделения EXEED VX равен 520 литрам.

Напомним, в настоящее время автомобильный бренд EXEED представлен на российском рынке только полноприводным кроссовером TXL. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 1924 автомобиля. Помимо флагманского EXEED VX до конца 2021 года в нашей стране появится компактный кроссовер LX.

На сегодняшний день партнерская сеть EXEED насчитывает 40 дилерских центров, представленных от Калининграда до Владивостока. В ближайших планах компании провести ребрендинг текущей дилерской сети согласно новым стандартам EXEED New Edge, одновременно совершенствуя каждый этап обслуживания. В текущем году дилерская сеть бренда EXEED продолжит расти и достигнет 60 специализированных центров по продаже и обслуживанию. Особый акцент будет сделан на увеличении регионального присутствия. До конца года партнеры марки появятся в Ростовской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском каре, республиках Татарстан и Башкортостан. В 2022 году запланировано открыть дилерские центры в таких городах, как Калуга, Ярославль, Смоленск, Омск, Барнаул и др.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: EXEED

Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиsuvпремиум-маркикитайские автомобиликроссоверыexeedexeed vx

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