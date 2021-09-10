Сколько в России транспортных средств с правым рулем?

В нашей стране числится 4 млн единиц автомобильной техники с правым расположением руля (по состоянию на середину 2021 года). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это составляет 7,6% от общего количества транспортных средств.

Подавляющее большинство «праворульных» машин – в сегменте легковых автомобилей. Их зарегистрировано в объеме 3,4 млн единиц, что тоже соответствует 7,6% всего легкового парка.

Среди легкой коммерческой техники (LCV) доля «праворулек» выше – 12,1%. Всего же таких автомобилей насчитывается в количестве 500 тыс. штук.

У грузовиков на долю экземпляров с правым рулем приходится 3,4%, что эквивалентно 126 тыс. единиц. А вот самые низкие такие показатели – среди автобусов (2,4 тыс. шт.; доля – 0,6%).

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Фото: АВТОСТАТ