ГАЗ стал выпускать некомплектные автомобили из-за дефицита микрочипов

«Группа ГАЗ» уже почти две недели не получает некоторые компоненты, в которых используются микрочипы. Об этом газете «Ведомостям» сообщил управляющий директор ГАЗа Андрей Софонов, уточнив, что из-за этого некомплектные автомобили сходят с конвейера около недели.

При этом он подчеркнул, что компания искала такое решение, чтобы не останавливать конвейеры и не отправлять рабочих в простой, а после поступления недостающих деталей быстро их установить и отдать автомобили в рынок. «Автомобиль проходит всю производственную цепочку и остается на заводской площадке без недостающей детали, а когда комплектующие придут, мы вернем его в технологический процесс и завершим производство», – рассказал А.Софонов. По его словам, для этого были перенастроены технологические потоки в рамках производственной системы «Группы ГАЗ».

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе продажи легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ увеличились на 34% и составили 5161 машину. Количество проданной техники примерно соответствует месячному объему производства, пояснил представитель компании. Проблема дефицита компонентов касается отдельных моделей, однако каких именно – на ГАЗе не уточняют.

Напомним, Горьковский автозавод приостанавливал производство автомобилей на время традиционного ежегодного корпоративного отпуска, который проходил с 26 июля по 6 августа. В этот период на предприятии проводилась модернизация производства, направленная на увеличение мощностей для выпуска цельнометаллических фургонов семейств Next и NN в связи с ростом спроса на данные модели.

Напомним, в феврале Горьковский автозавод начал производство нового бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next». Для организации производства автомобиля был модернизирован сборочный конвейер, организован участок подсборки кабины, закуплено современное обрабатывающее оборудование, штамповая оснастка для производства деталей экстерьера и интерьера. Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в мае на Горьковском автозаводе началось серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Выпуск новой модели стартовал с бортовых модификаций, цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т и микроавтобусов. В дальнейшем линейку «ГАЗель NN» пополнят шасси, фургон-комби и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Инвестиции в создание автомобиля «ГАЗель NN», в том числе в разработку новой электронной архитектуры модели и создание мощностей для ее производства составили порядка 3,2 млрд рублей. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был недавно представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: ГАЗ