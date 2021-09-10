Китайские кроссоверы могут попасть в список «роскошных автомобилей»

Стремительное повышение цен на новые автомобили в период пандемии привело к тому, что повышенными ставками транспортного налога теперь облагают некоторые модели из масс-маркета. Так, например, в марте этого года в список «роскошных автомобилей» от Минпромторга включили Kia Mohave и Skoda Kodiaq. После осеннего повышения цен планку в 3 млн рублей перешагнули еще несколько массовых моделей, которые, вероятно, войдут в расширенный список. Среди них – Jeep Compass, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, Volkswagen Tiguan R-Line, Haval H9 в версии 2.0 Premium и GAC GN8 в комплектации Prestige GT, пишет портал Autonews.ru.

Между тем, ранее в Госдуму на рассмотрение был внесен новый законопроект, который должен повлиять на коэффициенты при начислении транспортного налога. По замыслу авторов нового законопроекта коэффициент 1,1 предлагается теперь применять для легковых машин, средняя цена которых составляет от 4 до 7 млн рублей (сейчас от 3 до 5 млн рублей). Коэффициент 2 – при цене машины от 7 до 15 млн рублей (сейчас от 5 до 10 млн рублей). Коэффициент 3 – при средней стоимости машин от 15 до 22 млн рублей (сейчас от 10 до 15 млн рублей), а также для автомобилей средней стоимостью 22 млн рублей (сейчас от 15 млн рублей).

Напомним, «налог на роскошь» впервые был установлен в нашей стране в 2014 году. Тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля – для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался и на 1 марта 2021 года в нем оказалось уже 1387 моделей и модификаций. Но дело даже не в количестве, в список стали попадать не только люксовые и премиальные автомобили, но даже массовые. Так, под необходимость заплатить налог на роскошь (основываясь на ценовой планке в 3 млн рублей) попали и владельцы Chevrolet Tahoe и Traverse, Honda Pilot, KIA K900 и Mohave, Subaru WRX и WRX STI, Toyota Alphard, Highlander, LC 200 и Supra, Volkswagen Teramont и Touareg. В обществе все чаще стали вспыхивать споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при начислении налога «на роскошь», если под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.

Кстати, во сколько обходится содержание всей этой роскоши (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Haval