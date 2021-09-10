Экспорт легковых автомобилей в январе - июле вырос на 43%

Экспорт легковых автомобилей из России за семь месяцев 2021 года вырос на 43,9% и составил 52,8 тыс. единиц на общую сумму 836,7 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в июле на внешние рынки было отправлено 8,7 тыс. автомобилей (+4,9% к июню) на 124,2 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - июле увеличился на 13,3% и составил 7,2 тыс. машин на 186,3 млн долларов. В июле за рубеж было поставлено 1,2 тыс. грузовиков (-6,8% к июню) на 25,4 млн долларов.

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Фото: Hyundai