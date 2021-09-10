Импорт легковых автомобилей в январе - июле вырос на 86%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам семи месяцев 2021 года вырос на 86,1% до 175,7 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млрд 087,1 млн долларов. При этом в июле было импортировано 33,4 тыс. машин (+5,8% к июню) на 701,8 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - июле увеличился на 82,2% до 15,4 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 080 млн долларов. Из них 2,3 тыс. грузовиков (-18,7% к июню) на 203,5 млн долларов были поставлены в нашу страну в июле.

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