Geely Atlas в августе впервые вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Geely в августе реализовали 2165 автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2021 года в России было продано 14038 машин китайской марки (+86%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в августе стал флагманский кроссовер Geely Atlas, чьи продажи выросли на 61% и составили 1266 автомобилей. В результате он впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Второе место по популярности занял компактный кроссовер Coolray с показателем 760 реализованных машин (+6%). Замыкает тройку бестселлеров Geely премиальный купе-кроссовер Tugella, который выбрали 125 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце августа российские дилеры Geely начали прием заказов на новый кроссовер Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая уже долгое время является бестселлером Geely на российском рынке. Кроме этого, в 2022 году компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely