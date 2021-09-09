40% всех легковых автомобилей в России приходится на 10 регионов | АВТОСТАТ

40% всех легковых автомобилей в России приходится на 10 регионов

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40% всех легковых автомобилей в России приходится на 10 регионов

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.06.2021
Все оперативные данные

В десяти субъектах РФ зарегистрировано 17,5 млн легковых автомобилей, что составляет примерно 40% от общего количества. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных российского автопарка по состоянию на середину 2021 года.

Больше всего легковых машин числится в Москве – 3,6 млн единиц. В соседнем Подмосковье этот показатель составляет около 2,8 млн штук. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, в котором насчитывается порядка 2 млн легковых автомобилей.

Санкт-Петербург – на четвертом месте. В Северной столице зарегистрировано 1,7 млн машин. Еще в четырех регионах (Свердловская и Ростовская области, Башкортостан, Татарстан) объем автопарка составляет от 1,3 до 1,4 млн единиц. Также миллионную в этом плане преодолевают Челябинская и Самарская области.

Более подробная информация о крупнейших региональных автопарках содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

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