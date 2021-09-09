Hyundai WIA открыла завод двигателей в Санкт-Петербурге

Компания Hyundai WIA Corporation сегодня официально открыла завод по производству автомобильных двигателей в Санкт-Петербурге. Предприятие расположено в непосредственной близости от автомобильного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Массовое производство двигателей начнется в начале октября 2021 года, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

В 2021 году на заводе «Хендэ Виа Рус» будут выпускаться двигатели внутреннего сгорания Gamma объемом 1,6 литра, а с конца 2022 года еще и двигатели Nu объемом 2 литра. Двигатели будут устанавливаться на автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

В данный момент автомобили, выпускаемые заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», оснащаются двигателями от Hyundai WIA, поставляемыми по импорту. Завод двигателей Hyundai WIA обеспечит создание более 500 рабочих мест. Объем инвестиций в предприятие составил 15,8 млрд рублей.

В течение первого года работы завод «Хендэ Виа Рус» планирует выпустить 240 тыс. двигателей и в дальнейшем увеличить производство до 330 тыс. двигателей в год при трехсменном рабочем графике. При выходе на полную производственную мощность предприятие Hyundai WIA станет крупнейшим производителем двигателей иностранного бренда в России. Кроме того, завод Hyundai WIA будет активно развивать российских производителей компонентов двигателей.

Как отмечается, запуск производства автомобильных двигателей является очередным этапом реализации специнвестконтракта, заключенного между Минпромторгом РФ, правительством Санкт-Петербурга и заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», направленного на локализацию производства на территории Российской Федерации. Компания Hyundai приняла обязательства по повышению уровня локализации за счет организации производства двигателей и коробок переключения передач. В рамках исполнения обязательств по контракту завод планирует увеличить объемы экспорта выпускаемой продукции. До 2027 года предприятие планирует инвестировать 16,9 млрд рублей. Кроме того, с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor Group, общая сумма инвестиций может достигнуть порядка 35 млрд рублей.

Штаб-квартира Hyundai WIA Corporation, глобальной международной компании в сфере машиностроения и станкостроения, находится в Южной Корее. Строительство завода по производству двигателей в Санкт-Петербурге – пятый подобный проект для Hyundai WIA Corporation в мире. На сегодняшний день компания владеет заводами по производству двигателей в Корее, Китае и Мексике.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», уровень локализации кроссовера Hyundai Creta второго поколения, массовое производство которого стартовало на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге в июле, уже на начальном этапе составил 1700 баллов по методике Минпромторга РФ. Для сравнения, у моделей Hyundai Solaris и Kia Rio, выпускающихся на том же предприятии, данный показатель составляет сейчас 1500 баллов. А в октябре 2021 года, когда новая Hyundai Creta начнет оснащаться двигателями российского производства от компании Hyundai WIA, уровень локализации этой модели достигнет 2100 баллов.

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Фото: «Хендэ Мотор СНГ»