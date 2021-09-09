COMTRANS 2021: названы победители в сегменте коммерческих автомобилей | АВТОСТАТ

COMTRANS 2021: названы победители в сегменте коммерческих автомобилей

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COMTRANS 2021: названы победители в сегменте коммерческих автомобилей

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Сегодня третий день работы Международной выставки коммерческого транспорта COMTRANS 2021, открывшейся 7 сентября в Москве. Программа выставки весьма насыщенна - как демонстрационная (многие автопроизводители представили здесь свои новинки и заявили направления, в которых движутся), так и деловая. 

По задумке организаторов (ITEMF Expo и Объединение автопроизводителей России) COMTRANS 2021 призвана стать платформой для панельных дискуссий, спикерами и модераторами которых будут ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли, руководители компаний-производителей, представители Минпромторга и Минтранса России, Правительства Москвы, а также других государственных организаций и профессиональных объединений.

COMTRANS 2021: названы победители в сегменте коммерческих автомобилей

Приветственное слово в адрес форума отправил мэр столицы Сергей Собянин. Отметим, что в нем он не только поздравил участников, но и напомнил, что Москва сегодня обладает самым молодым автобусным и крупнейшим электробусным автопарком Европы. 

COMTRANS 2021: названы победители в сегменте коммерческих автомобилей

В первый же день выставки состоялась церемония награждения победителей конкурса Гран-при «За рулём» в области коммерческих автомобилей. Напомним, что это конкурс, в котором жюри (более трех десятков человек) состоит из представителей автотранспортных компаний. То есть, это те руководители, которые приобретают транспортные средства, эксплуатируют и обслуживают их. 

COMTRANS 2021: названы победители в сегменте коммерческих автомобилей

Победители в сегментах:

Легкие грузовики (LCV) - ГАЗель NN
Среднетоннажные грузовики - Hino 300 XZU720
Магистральные грузовики - Mercedes-Benz Actros
Строительные грузовики - КАМАЗ-6595
Автобусы малого и среднего класса - Ford Transit
Автобусы большого класса - КАМАЗ-6292
Полуприцепы - Schmitz Cargobull S.KO COOL SMART

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусылегкие коммерческие автомобилигрузовые автомобилиавтосалон

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