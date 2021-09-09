COMTRANS 2021: названы победители в сегменте коммерческих автомобилей

Сегодня третий день работы Международной выставки коммерческого транспорта COMTRANS 2021, открывшейся 7 сентября в Москве. Программа выставки весьма насыщенна - как демонстрационная (многие автопроизводители представили здесь свои новинки и заявили направления, в которых движутся), так и деловая.

По задумке организаторов (ITEMF Expo и Объединение автопроизводителей России) COMTRANS 2021 призвана стать платформой для панельных дискуссий, спикерами и модераторами которых будут ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли, руководители компаний-производителей, представители Минпромторга и Минтранса России, Правительства Москвы, а также других государственных организаций и профессиональных объединений.