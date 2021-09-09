КАМАЗ представил малотоннажный грузовик «Компас»

КАМАЗ в рамках Международной выставки Comtrans 2021 представил малотоннажный грузовик «Компас», серийное производство которого начнется на заводе в Набережных Челнах до конца нынешнего года.

Как пишет портал Wroom.ru, новый «Компас» полностью состоит из китайских компонентов, позаимствованных у грузовика JAC N-серии: рама, мосты, кабина, интерьер. Автомобиль получил лишь иное оформление передней части, выполненное в стиле других моделей «КАМАЗ».

Силовой агрегат тоже китайский: четырехцилиндровый турбодизель Cummins ISF 3.8 (154 л.с.) и 6-ступенчатая механическая коробка передач Fast Gear. На первоначальном этапе все комплектующие будут импортироваться из Китая, но в дальнейших планах завода есть локализация производства в Набережных Челнах.

Первой на рынок выйдет версия с полной массой 9,5 тонн и грузоподъемностью 3,3 тонны – базовая цена «Компас 9» составит порядка 3 млн рублей. В дальнейшем модельный ряд пополнится версиями «Компас 5» и «Компас 12» полной массой 5 тонн и 12 тонн соответственно, а также грузовиком «Компас 3» на 3,5 тонны, которым можно будет управлять с правами категории B. Такие машины будут отличаться конструкцией шасси, но кабины у них останутся одинаковыми.

Главным конкурентом нового «Компаса» будет грузовик ГАЗ «Валдай Next», у которого тоже китайская бескапотная кабина, но шасси собственной разработки.

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Фото: Wroom.ru