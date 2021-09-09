АВТОВАЗ предложил купить автомобиль LADA по гарантированной цене

АВТОВАЗ объявил о запуске акции «Гарантия рекомендованной розничной цены». В рамках акции будет выпущено 5000 уникальных сертификатов, которые гарантируют покупателю сохранение рекомендованной розничной цены на новый автомобиль LADA на дату выдачи сертификата при последующей покупке, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Участнику акции необходимо прийти в дилерский центр LADA в период с 6 по 30 сентября 2021 года и подписать сертификат установленного образца, который содержит уникальный код, а также ФИО участника акции, его паспортные и контактные данные. В период с 6 сентября по 31 декабря 2021 года участник акции может предъявить сертификат в том же дилерском центре при покупке одного нового автомобиля LADA. Отмечается, что один участник может получить только один сертификат.

Напомним, АВТОВАЗ продолжает испытывать серьезный дефицит электроники, из-за которого продолжает работать в режиме «stop&go»: линии запускаются по мере прибытия на завод необходимых компонентов. В свою очередь, дилеры LADA называют сложившуюся ситуацию критической, признавая, что острый дефицит заставляет продавать автомобили с «допами». В некоторых случаях на машину может быть установлено аксессуаров на сумму 150 тыс. рублей и более. В результате цены на самую бюджетную модель АВТОВАЗа – LADA Granta – могут превышать 1 млн рублей.

Между тем, АВТОВАЗ с 1 сентября уже в пятый раз с начала 2021 года повысил цены на свои автомобили. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила порядка 2,73%. Очередное повышение цен может быть связано с дефицитом автомобилей, курсом валют, увеличением стоимости металла и другими факторами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», из-за продолжающихся перебоев с поставками электронных компонентов АВТОВАЗ в августе снизил продажи в России на 32,6% до 19428 автомобилей LADA. По итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 251660 машин, что на 30,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Оценить стоимость владения этими или другими автомобилями можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ