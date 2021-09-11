Suzuki в августе увеличила продажи в России на 19%

Российские дилеры Suzuki в августе реализовали 918 автомобилей – это на 19% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 6629 машин, что на 44% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в августе остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 664 экземпляров (+18%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 155 автомобилей (+53%). Внедорожник Suzuki Jimny выбрали 99 покупателей, что на 10% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Сузуки Мотор Рус» планирует продать в России 10 тыс. автомобилей – на 25% больше, чем годом ранее (7961 шт.). Это, по оценкам компании, позволит занять марке Suzuki 0,6% российского авторынка – лучший показатель с 2017 года. В 2022 году «Сузуки Мотор Рус» ставит перед собой цель реализовать на российском рынке 13 тыс. автомобилей.

Стоит отметить, что представленная стратегия «Сузуки Мотор Рус» основана на текущем модельном ряде Suzuki в России, который включает кроссоверы Vitara и SX4, а также внедорожник Jimny. Новых моделей в нашу страну компания пока привозить не планирует. Как сообщалось ранее, в 2021 году на российском рынке появится новая спецверсия кроссовера Suzuki Vitara.

Во сколько обходится содержание автомобиля Suzuki (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Suzuki