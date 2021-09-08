LADA Niva Legend получила новый мощный двигатель

Тольяттинская компания «Супер-Авто» ведет подготовку к мелкосерийному производству внедорожников Niva Legend с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 122 л.с. и крутящим моментом 170 Нм. Этот мотор серийно устанавливается на автомобили LADA XRAY и Vesta, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Как рассказал главный инженер «Супер-Авто» Михаил Ледяев, двигатель получил новый картер сцепления, маховик, сцепление, масляный поддон, масляный приемник. Эти изменения были необходимы для того, чтобы мотор стоял в моторном отсеке «Нивы» продольно.

Специалисты компании также работают над исправлением ошибки, связанной с повышенным расходом моторного масла. По их мнению, причина в поршневых кольцах и маслосъемных колпачках. После доработки мотора они планируют снизить угар масла в 5-6 раз.

Конструкция самого автомобиля также потребовала доработок в связи с установкой нового мотора: у такой «Нивы» полностью оригинальный выпускной тракт, радиатор с тихими вентиляторами от Niva Travel, оригинальный софт в контроллере управления двигателем, а также запаска, перенесенная из подкапотного пространства на дверь задка.

Как отмечают разработчики, уже на 1000 об/мин крутящий момент двигателя ВАЗ-21179 почти достигает показателя штатного для «Нивы» 1,7-литрового 83-сильного мотора ВАЗ-21214 на максимальных оборотах. До 100 км/ч Niva Legend с 1,8-литровым двигателем разгоняется за 12-13 секунд вместо 17 секунд у серийного внедорожника.

По расчетам, штатная механическая трансмиссия «Нивы» выдержит крутящий момент более мощного двигателя. Однако установить 1,8-литровым мотор на LADA Niva Travel не представляется возможным, поскольку масса этого внедорожника больше, чем у Niva Legend, а значит трансмиссия может не выдержать высокого крутящего момента.

В течение года предприятие «Супер-Авто» планирует выпустить около 300 внедорожников Niva Legend с 122-сильным двигателем. Каждый автомобиль будет сертифицироваться индивидуально. Стоимость новинки составит порядка 1,2 млн рублей. Для сравнения, базовая версия трехдверной «Нивы» с двигателем 1,7 литра мощностью 83 л.с. стоит 649,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник продается под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: «Лада.Онлайн»