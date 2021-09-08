Kia в августе увеличила корпоративные продажи на 11%

Корпоративные продажи Kia в августе составили 3078 автомобилей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 18% от общего объема продаж автомобилей Kia в России. За восемь месяцев 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 22315 машин, сообщает пресс-служба Kia.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Kia реализовали 17277 автомобилей – это на 13% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2021 года в России было продано 142692 автомобиля Kia, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,4% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: Kia