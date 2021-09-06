Стали известны сроки запуска производства обновленной LADA Vesta

Завод «LADA Ижевск», который выпускает автомобили семейства LADA Vesta, готовится к запуску обновленной модели с приставкой FL. Во время летнего корпоративного отпуска на линии особо крупной штамповки было демонтировано пять устаревших роботов и вместо них установлено современное оборудование. В настоящее время ведется тестирование обновленной линии, запуск опытного производства запланирован на конец сентября 2021 года, пишет «Российская газета».

Ожидается, что некоторое время автомобили LADA Vesta FL будут сходить с конвейера небольшими партиями, а старт полноценного производства будет дан в конце 2021-го либо в начале 2022 года. В салоны дилеров обновленная LADA Vesta поступит в течение 2022 года.

По неофициальным данным, автомобиль сохранит прежние двигатели: 1,6-литровые агрегаты мощностью 106 и 113 л.с. и 122-сильный мотор 1.8. Последний для Vesta FL могут форсировать до 136 л.с., однако автопроизводитель это пока не подтвердил.

Изменения в дизайне экстерьера сводятся к новым бамперам, зауженной оптике (в топовых комплектациях предложат светодиодную) и слегка модернизированной радиаторной решетке. В салоне появится большой вертикально ориентированный планшет мультимедийной системы и, судя по опубликованным ранее шпионским фотографиям, цифровая панель приборов.

Между тем, в перспективе АВТОВАЗ откажется от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не может обеспечить модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля.

«Доработка платформы LADA B/C до современных стандартов заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу. Текущее состояние российского автомобильного рынка и прогнозы его развития делают этот проект неэффективным ввиду отсутствия эффекта масштабирования даже в среднесрочной перспективе», – констатируют на АВТОВАЗе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 74136 машин, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta). В настоящее время стоимость седана LADA Vesta составляет от 783,9 тыс. рублей, универсала Vesta SW – от 880,9 тыс. рублей.

Какие еще модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ