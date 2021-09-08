«Группа ГАЗ» представила электробусы на водородном топливе

«Группа ГАЗ» в рамках Международной выставки Comtrans 2021 представила электробусы на водородных топливных элементах (водоробусы). На базе серийно выпускаемых автобусов ГАЗ компания разработала две модели инновационного транспорта для разных типов маршрутов – автобус большого класса CITYMAX Hydrogen вместимостью 85 человек и автобус малого класса «ГАЗель City» для перевозки 22 пассажиров, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Таким образом, новые модели расширяют линейку техники компании, работающую на различных видах топлива: дизель, газ, бензин, электричество.

Как отмечается, основное преимущество водородного автобуса по сравнению с электротранспортом без топливных элементов – увеличенный запас хода. На одной заправке водоробусы могут проехать 350 км, что достаточно даже для самых длинных городских маршрутов.

Автобусы оборудованы водородными топливными элементами, системой питания водородом и его хранения, тяговыми батареями и электродвигателем. Автомобиль заправляется водородом, который далее поступает в топливный элемент, где в ходе его взаимодействия с кислородом происходит выработка электроэнергии. Электрические батареи выполняют функцию бортового источника электроэнергии, потребность в которой зависит от условий движения транспортного средства. Водородная энергетическая установка может одновременно обеспечивать питание электропривода колес и зарядку тяговой батареи. Преимуществом водоробусов, разработанных «Группой ГАЗ», является возможность дополнительной зарядки от электрической сети для проезда на части маршрута, где отсутствует водородная заправка.

В водоробусах, представленных на выставке, применены конструктивные решения с различными типами размещения баллонов: на модели большого класса баллоны установлены на крыше, в модели малого класса – за передними колесами в специальных нишах и в багажном отделении.

Водоробус большого класса CITYMAX Hydrogen разработан на платформе электробуса ГАЗ, серийно выпускаемого на Ликинском автобусном заводе. В конструкции CITYMAX Hydrogen применена отечественная электронная система управления водородной энергетической установкой, разработанная Инжиниринговым центром им. А.А. Липгарта, который был создан «Группой ГАЗ» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана.

CITYMAX Hydrogen – городской низкопольный автобус, рассчитанный на перевозку 85 пассажиров. Оснащен современными бортовыми системами безопасности и помощи водителю: блокировкой движения при отсутствии водителя и открытых дверях, камерами видеонаблюдения с обзором 360 градусов, системой контроля состояния водителя. В машине установлена мультиплексная система, которая контролирует параметры автобуса в онлайн-режиме и передает данные в транспортный парк. Водоробус оснащен системой книлинга (наклон в сторону остановки), аппарелью для маломобильных пассажиров, USB-зарядками и WiFi-системой. Система климат-контроля обеспечивает комфортную температуру в салоне в любое время года. Климатическая система работает с использованием электроэнергии, а тепло, которое выделяется при работе водородного топливного элемента, зимой используется для отопления салона автобуса.