«Группа ГАЗ» представила электробусы на водородном топливе

«Группа ГАЗ» в рамках Международной выставки Comtrans 2021 представила электробусы на водородных топливных элементах (водоробусы). На базе серийно выпускаемых автобусов ГАЗ компания разработала две модели инновационного транспорта для разных типов маршрутов – автобус большого класса CITYMAX Hydrogen вместимостью 85 человек и автобус малого класса «ГАЗель City» для перевозки 22 пассажиров, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Таким образом, новые модели расширяют линейку техники компании, работающую на различных видах топлива: дизель, газ, бензин, электричество.
Как отмечается, основное преимущество водородного автобуса по сравнению с электротранспортом без топливных элементов – увеличенный запас хода. На одной заправке водоробусы могут проехать 350 км, что достаточно даже для самых длинных городских маршрутов.
Автобусы оборудованы водородными топливными элементами, системой питания водородом и его хранения, тяговыми батареями и электродвигателем. Автомобиль заправляется водородом, который далее поступает в топливный элемент, где в ходе его взаимодействия с кислородом происходит выработка электроэнергии. Электрические батареи выполняют функцию бортового источника электроэнергии, потребность в которой зависит от условий движения транспортного средства. Водородная энергетическая установка может одновременно обеспечивать питание электропривода колес и зарядку тяговой батареи. Преимуществом водоробусов, разработанных «Группой ГАЗ», является возможность дополнительной зарядки от электрической сети для проезда на части маршрута, где отсутствует водородная заправка.
В водоробусах, представленных на выставке, применены конструктивные решения с различными типами размещения баллонов: на модели большого класса баллоны установлены на крыше, в модели малого класса – за передними колесами в специальных нишах и в багажном отделении.
Водоробус большого класса CITYMAX Hydrogen разработан на платформе электробуса ГАЗ, серийно выпускаемого на Ликинском автобусном заводе. В конструкции CITYMAX Hydrogen применена отечественная электронная система управления водородной энергетической установкой, разработанная Инжиниринговым центром им. А.А. Липгарта, который был создан «Группой ГАЗ» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана.
CITYMAX Hydrogen – городской низкопольный автобус, рассчитанный на перевозку 85 пассажиров. Оснащен современными бортовыми системами безопасности и помощи водителю: блокировкой движения при отсутствии водителя и открытых дверях, камерами видеонаблюдения с обзором 360 градусов, системой контроля состояния водителя. В машине установлена мультиплексная система, которая контролирует параметры автобуса в онлайн-режиме и передает данные в транспортный парк. Водоробус оснащен системой книлинга (наклон в сторону остановки), аппарелью для маломобильных пассажиров, USB-зарядками и WiFi-системой. Система климат-контроля обеспечивает комфортную температуру в салоне в любое время года. Климатическая система работает с использованием электроэнергии, а тепло, которое выделяется при работе водородного топливного элемента, зимой используется для отопления салона автобуса.
Водоробус «ГАЗель City» разработан на базе автобуса малого класса, серийно выпускаемого на Горьковском автозаводе. Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Отличительные особенности микроавтобуса – низкий уровень пола, накопительная площадка для пассажиров в центральной части салона, широкая двойная дверь с электроприводом. Модель оборудована пневматической подвеской, которая обеспечивает дополнительное понижение пола до уровня бордюра. Дополнительно предусмотрена откидная аппарель для въезда инвалидной или детской коляски в салон. Компактные размеры автобуса (длина 6620 мм, ширина 2200 мм) позволяют легко маневрировать на узких городских улицах или в плотном транспортном потоке. Минимальный радиус поворота составляет всего 6,9 м. Конструктивные особенности «ГАЗель City» – оригинальная усиленная рама с понижением в центральной части, задний мост увеличенной грузоподъемности, тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах. Показания работы топливной системы автомобиля выводятся на мультимедийный экран, размещенный на приборной панели.
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Фото: «Группа ГАЗ»